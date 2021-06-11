Троих жителей Балашихи наградили за спасение людей

Трем жителям Балашихи, проявившим отвагу при спасении людей, вручили награды ГУ МЧС России по Московской области. Торжественное мероприятие приурочили ко Дню России. За смелость мужчин поблагодарили спасатели балашихинского пожарно-спасательного гарнизона и вручили им грамоты, а также ценные подарки.

Жители Балашихи Дмитрий Кулеш, Сергей Кузнецов и Егор Марценюк по воле случая спасли жизнь попавшим в беду людям.

Сергей Кузнецов спас из-подо льда тонувшего пожилого жителя, после чего отвел его домой. Егор Марценюк в свои 14 лет проявил бесстрашие и уберег от гибели тонущего в реке друга.

Дмитрия Кулеша награда нашла лишь спустя два года. Дмитрий — профессиональный дельтапланерист. В 2019-м во время полета на мотодельтаплане он обнаружил заблудившуюся в лесу пожилую женщину.

«Когда я ее обнаружил, я понял, что она жива. Мне было это очень важно, потому что она уже сутки была в розыске. Я принял решение быстро приземлиться и добежать до нее по земле. Сесть не получилось, долетел до асфальтной дороги. Километр с небольшим пришлось пробежаться, не нашел, решил показать спасателям, где я ее видел. Обрисовал сотрудникам МЧС ситуацию, дал ориентиры. И ее нашли. Если бы они ее не нашли, то с первыми лучами солнца я бы отправился ее искать снова», — рассказал Дмитрий Кулеш.

Дельтапланерист добавил, что после этого случая он поделился со спасателями своими методиками обнаружения и поиска людей.