Троих школьников из Реутова включат в реестр «Таланты России»

Воспитанники технопарка «Изобретариум» из Реутова войдут в реестр «Таланты России». Это трое ребят, ставших авторами уникальных научных и технических разработок.

Победителями от Реутова стали Макар Климов, Даниил Дыбка и Виктория Пименова.

Глава городского округа Станислав Каторов отметил, что ребята одержали победу на научно-инженерном конкурсе SetUp.

Все трое будут включены в реестр „Таланты России“. Поздравляю ребят Станислав Каторов.

Макар Климов стал автором проекта «Концепт инновационного двигателя внутреннего сгорания для различных сфер».

Виктория Пименова создала браслет дистанционного контроля за состоянием человека, который позволит врачам выполнять онлайн-контроль за пациентами.

Даниил Дыбка разработал игровой 2D-платформер.

Реутовский «Изобретариум» — крупнейший детский технопарк Подмосковья. Там подростки осваивают высокие технологии: программирование и конструирование, робототехнику, физику, электронику.

Они погружаются в виртуальную реальность, изучают системы энергоэффективных установок и проводят свои исследования в физико-биологической лаборатории.