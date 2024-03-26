Подмосковье 26 марта 2024, 16:53 Трое учеников представят Ступино в финале Всероссийской олимпиады школьников Unsplash

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Начался заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников. Ступино будут представлять трое учеников, которые показали лучшие результаты на предыдущих этапах.

На региональном этапе представителям округа удалось завоевать 129 наград. Кроме того, 12 школьников стали победителями и призерами по двум предметам, шесть — по трем, три — по четырем и один — по шести.

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Больше всего наград ребята привезли с олимпиад по обществознанию, русскому языку, литературе, истории и географии.

Напомним, ученики, участвующие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, получают премию губернатора. Победители — 500 тысяч рублей, призеры — 300 тысяч рублей, участники — 100 тысяч рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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