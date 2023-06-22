Подмосковье 22 июня 2023, 13:39 Трое учеников лицея № 15 в Мытищах сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов

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Трое учеников лицея № 15 в Мытищах успешно сдали ЕГЭ по физике. Ребята получили высшую оценку — 100 баллов.

Знание законов механики, термодинамики, электростатики, оптики подарили трем выпускникам 11 класса билет в счастливое будущее. Одна из них Юлия Елизарова. Ранее девушка стала призером олимпиады «Росатом» и теперь имеет право поступить в МГУ без экзаменов.

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Ксения Пантелеева также стала ЕГЭ по физике на высший балл и планирует поступать в МГУ.

«Оба моих родителя закончили физфак МГУ, поэтому я тоже выбрала физическое направление. Хочу, как они, закончить тот же университет», — поделилась девушка.

Отец Ксении — ведущий специалист в области физики крови. Его открытия приближают человечество к разрешению многих неизлечимых на сегодня болезней.

Одноклассник девушек, получивший также 100 баллов на ЕГЭ по физике, Тимофей Есин хочет связать свою жизнь с информатикой. Поступать планирует в институт имени Баумана.

«Экзамен этот для меня был третьим по счету, так что волнения особо сильного не было. Задачи мне показались обычными, мы подобные решали на уроках в школе», — рассказал Тимофей.

Причиной своих успехов лицеисты единогласно считают своего учителя Сергея Еремина. Кандидат педагогических наук, автор более 100 научных работ в области теории и методики обучения физики, смог заинтересовать своим предметом каждого.

По словам Сергея, только трудолюбие его учеников помогло им получить 100 баллов на ЕГЭ по физике. У ребят было два урока физики три раза в неделю, а также занятия по субботам. Всего в 11 «А» классе восемь человек написали ЕГЭ по физике больше, чем на 90 баллов.

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