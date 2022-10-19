Подмосковье вошло в число победителей на всероссийском конкурсе лучших работников туризма | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 12:13 Подмосковье вошло в число победителей на всероссийском конкурсе лучших работников туризма

Читать 360tv в

Трое сотрудников отелей Подмосковья смогли победить в престижном конкурсе под названием «Лучший по профессии в индустрии туризма». В Москве в эти дни проходило очень важное мероприятие — выставка PIR EXPO. Ее в целом считают наиболее значимым событием в России и СНГ в данной сфере.

Состоялась официальная церемония открытия. На ней выступила лично руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Она наградила победителей и поздравила их с заслуженной победой.

Реклама

В Подмосковье в конкурсе победила менеджер службы приема и размещения конгресс-отеля «Ареал» в Богородском округе Кристина Иванова. В номинации о лучшем менеджере по туризму оказалась лучшей эксперт по лечебному отдыху туристического агентства «Золотые купола» Алла Колмагорова. Кроме того, в тройку лидеров вошла администратор СПА-отеля в Рузе Екатерина Зайцева.

Реклама

В каждой номинации победители получают не только дипломы и поздравления, но и денежные награды. Тем, кто занял бесспорное первое место, присуждают по 150 тысяч рублей. На втором месте полагается приз в 125 тысяч рублей. На третьем — 100 тысяч рублей.

В 2022 году в этом конкурсе принимали участие больше 500 человек. Среди них 24 боролись на призовые места в престижном финале.

Ранее стало известно, что только за три летних месяца Подмосковье посетило свыше 7,5 миллионов путешественников. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что вскоре в регионе может появиться единый сайт о бизнесе, услугах и туризме.