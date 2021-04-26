Трое школьников потушили пожар в Щелкове, который устроили отдыхающие

Нажарил шашлыков, уронил мангал и ушел, чуть не спалив частный сектор. Этот пикник на пустыре в Щелкове мог закончиться трагически, если бы не три школьника. Они не побоялись ни огня, ни родительского гнева и бросили все силы, чтобы предотвратить распространение пламени, тем более что неподалеку есть частные дома.

Один из ребят — Сергей Шубин — своей курткой пытался сбить пламя.

«Я еще и ногами тушил, ботинки пострадали», — вспоминает Сергей Шубин.

Другой отважный юноша — Никита Васин — придумал взять большой пень и прокатить его по кромке пламени, чтобы огонь не перекинулся на жилые дома.

Никита, Вова и Сережа — друзья и одноклассники, они учатся в четвертом классе и в тот день просто гуляли. Увидели вдалеке дым и поняли — начинается пожар. Кто бросился к пламени первым, уже не помнят. Взрослых рядом не было, уже позже появился оператор местного телевидения, снял происходившее и помог вызвать пожарных.

Парни оставались на месте, пока не приехали пожарные. Потом чумазые пошли домой.

Источник фото: телеканал «360»

На следующий день, когда видео появилось в Сети, парни стали популярными, об их подвиге узнали в школе. Наградить их решили местные знаменитости — корги-спасатель Маруся Леонидовна и ее хозяин Леонид Киселев.

«Пацаны вообще молодцы, мы приедем к ним в школу, такие ребята должны быть все — отзывчивые, не побоялись, большое спасибо им и их родителям», — отметил зам. председателя КЧС по г. о. Щелково Леонид Киселев.

Спасатели рассказывают — каждый день на их пост в Щелкове поступает около 10 вызовов, весной сухая трава горит постоянно. Так что парни действительно сделали больше дело, хотя героями себя и не считают.

В Московской области принимают дополнительные меры повышения пожарной безопасности. Особое внимание специалисты уделяют недопущению возгораний в лесах и на торфяниках.