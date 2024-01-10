Подмосковье 10 января 2024, 14:31 Трое школьников из Мытищ получили именные стипендии губернатора Подмосковья Unsplash

Читать 360tv в

Школьникам из Мытищ вручили именные стипендии губернатора Московской области в сфере образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Их получили три ученика.

Именная стипендия губернатора вручается с 2010 года. Ее могут получить школьники, успешно освоившие учебные программы и принимающие активное участие в мероприятиях в сфере образования, а также победители и призеры российских, областных, муниципальных конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований и творческих фестивалей.

Реклама

Стипендиатами в Мытищах на этот раз стали Константин Блинников из лицея № 15, Николай Генералов из школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и Дарья Чапчикова из гимназии № 16. На торжественной церемонии ребятам вручили дипломы за успехи в учебе и участие в мероприятиях в сфере образования.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».