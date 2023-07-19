Подмосковье 19 июля 2023, 12:51 Трое педагогов из Лобни подготовили стобалльников к ЕГЭ Unsplash

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Трое педагогов из Лобни подготовили пятерых стобалльников к ЕГЭ. Также максимальные баллы на государственном экзамене набрал один из выпускников прошлых лет. Всего в этом году 40 школьников округа получили медали за особые успехи в учебе.

Учитель информатики Оксана Парахневич из лобненского лицея подготовила двух стобалльников. Ранее ее воспитанники не раз становились победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников по информатике и успешно участвовали в вузовских олимпиадах и конкурсах по программированию.

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Дугой педагог лицея, Ирина Николаева, также подготовила двух стобалльников — по литературе и по русскому языку. За последние три года ее ученики заняли 13 призовых мест на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и литературе, а также становились победителями городского конкурса «Моя будущая профессия» и Открытого московского областного многожанрового литературного конкурса «Юное перо Московии».

Ученица ее коллеги из школы № 9 Елены Котовой также получила 100 баллов по русскому языку. Воспитанники Елены Михайловны становились победителями муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений, Всероссийского библиотечного конкурса чтецов, муниципального этапа Всероссийского конкурса на лучшее сочинение о своей культуре на русском языке, а также призерами фестиваля «Юные таланты Московии».

пресс-служба администрации городского округа Лобня пресс-служба администрации городского округа Лобня пресс-служба администрации городского округа Лобня пресс-служба администрации городского округа Лобня пресс-служба администрации городского округа Лобня

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году педагоги региона поставили рекорд.

«Всего в этом году у нас 84 педагога, у которых два и более выпускника получили наивысшие баллы на ЕГЭ. Все они получат по 150 тысяч рублей», — написал в Telegram-канале Андрей Воробьев.

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