Подмосковье 18 мая 2023, 11:37 Трое мужчин из Люберец покорили мыс Челюскин и повесили там указатель на Москву

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Жители Люберец покорили самую северную и сложную точку России и Евразии — мыс Челюскин. Олег Харченко взял с собой в автопутешествие двух друзей: Александра Елизова и Алексея Жирухина. Дорога туда и обратно заняла у мужчин около двух месяцев.

Общее расстояние составило десять тысяч километров, восемь тысяч из которых — зимники и полное бездорожье. На мысе мужчины повесили указатель на Москву.

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