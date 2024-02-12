Подмосковье 12 февраля 2024, 13:21 Трое молодых ученых из Солнечногорска стали лауреатами премии губернатора в сфере науки Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Церемония награждения лауреатов премии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в сферах науки, технологии, техники и инноваций для молодых ученых и специалистов состоялась в День российской науки. Троих ученых из ВНИИФТРИ в Солнечногорске отметили за работу «Полевой комплекс оперативных высокоточных гравиметрических измерений».

От городского округа Солнечногорск лауреатами премии стали начальник лаборатории метрологического обеспечения бортовых комплексов геомагнитных измерений, кандидат технических наук Мурат Мурзабеков, начальник лаборатории метрологического обеспечения космической гравиметрии Руслан Давлатов, младший научный сотрудник лаборатории Владислав Лопатин.

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Премии талантливым ученым вручила зампред правительства Московской области, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

«ВНИИФТРИ — уникальное предприятие, флагман отечественной науки. В институте работают почти 700 жителей Солнечногорска, предприятие постоянно развивается. Поздравляю молодых ученых с заслуженной наградой и благодарю за то, что продолжаете вносить вклад в развитие российской науки», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

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