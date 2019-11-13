Трое детей попали в больницу Химок из-за соленых огурцов. Как не отравиться домашними заготовкам?

Домашние соленые огурцы едва не погубили троих детей из Подмосковья. Мальчики заболели ботулизмом. Или, проще говоря, отравились токсинами. Состояние ребят было настолько тяжелым, что дышать и двигаться самостоятельно они не могли. На помощь пришли врачи химкинской областной больницы, которым удалось победить болезнь.

Девятилетний Вова провел в больнице два месяца. Сюда он попал из-за банки домашних соленых огурцов.

«Я их все съел, но они оказались не промыты. На следующий день я начал плохо видеть, а уже к вечеру глотать не получалось», — рассказал Вова.

Источник фото: телеканал «360»

В химкинскую областную больницу Вову привезли из Балашихи с симптомами ботулизма — тяжелого инфекционного заболевания. Токсин попадает в организм вместе с пищей и начинает отравлять его. Больше всего страдает нервная система: становится сложно дышать и двигаться.

«Дети были в тяжелом состоянии, дышали при помощи аппарата. При этом могли с нами общаться — писали нам правой рукой», — отметила Татьяна Сабинина, врач отделения реанимации и интенсивной терапии.

Источник фото: телеканал «360»

Диагноз подтвердился почти сразу, медики приступили к срочному лечению. В ту же палату чуть раньше Вовы попали два брата — также с пищевым отравлением. Мальчиков доставили вертолетом санавиации из Чехова.

«Я просто благодарю бога, что здесь такой медперсонал. Если бы не они, неизвестно, чем бы это закончилось», — сказала Елена Григорьева, бабушка братьев.

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По статистике, чаще всего ботулизмом заболевают, съев домашние заготовки. Поэтому специалисты советуют обязательно стерилизовать посуду, тщательно мыть все ингредиенты. Также лучше отказаться от консервации рыбы и мяса. Безопаснее купить готовые продукты. Но и тут надо быть внимательнее: если банка вздулась — лучше отказаться от покупки. Вполне возможно, это сохранит здоровье.

Источник фото: телеканал «360»

После долгих недель в больнице всех пациентов с этим диагнозом, наконец, выписывают. Что символично — в один день. По такому поводу персонал больницы даже украсил палаты — ведь это победа как для медиков, так и для самих мальчишек.

«Еще остаются некоторые последствия длительного времени, проведенного в больнице: мышечная слабость, сутулость. Но при этом они в хорошем настроении, основные функции жизненные восстановились, и теперь их ждет реабилитация», — сказала Татьяна Сабинина.

Однако несчастье помогло мальчишкам сдружиться. Теперь они будут поддерживать друг друга вне больничных стен.