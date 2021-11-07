Триггер пандемии. В Минздраве Подмосковья объяснили всплеск ревматоидных заболеваний

Рост ревматоидной заболеваемости, который наблюдается в настоящее время, вызван пандемией коронавируса. Об этом в интервью «360» рассказала главный внештатный детский ревматолог Минздрава Подмосковья Юлия Котова.

Суставные заболевания возникли в популяции человечества именно тогда, когда появились и первые инфекции, отметила специалист.

«Как защитные реакции организма, аутовоспаление (или аутоиммунитет) работал против инфекции, но заодно работал против суставов и внутренних органов. И как раз такие пациенты впервые появились именно тогда, когда были эпидемии холеры и другие, та же испанка. И сейчас мы тоже видим всплеск заболеваний ревматоидных, и это связано с пандемией коронавирусной инфекции, что являлось триггером для этого заболевания», — сказал Котова.

У детей очень много ревматоидных заболеваний, рассказала специалист. Суставным болезням подвержены люди всех возрастов, просто разрушительные последствия дают о себе знать уже в более зрелом возрасте. И суставными заболеваниями у детей занимается детский ревматолог.

Первое отделение детской ревматологической помощи открылось в Подмосковье год назад.