Тридцать машин для сбора мусора поступило в Одинцовский округ. К концу года появится еще 20

В Одинцовском городском округе появилось 30 новых машин для раздельного сбора отходов.

Вождение нового мусоровоза похоже на компьютерную игру. По маршруту ведет навигатор с метками — виртуальная карта показывает, где отходы уже убрали, а куда стоит заехать.

Источник фото: телеканал «360»

«Здесь, мне кажется, первоклассник разберется, очень даже удобно. Раньше такого не было вообще, мы ездили по карте, едешь, приезжаешь, а там совсем другое», — рассказал Сергей Ежовкин, водитель.

Приехав на контейнерную площадку, на смартфон надо сделать фото «до» и «после». Их водители пересылают в диспетчерский центр. Сюда же сообщают, если отходы вывезти не удалось.

Диспетчер Ольга говорит: чаще всего баки остаются на своем месте из-за запаркованности зоны. Крупногабаритная машина просто не может проехать.

«Проблема в принципе в нас, не в том, что мы кричим: „Мусор не вывезли“, а в том, что мы машину не там ставим», — отметила Ольга Королева, диспетчер.

Источник фото: телеканал «360»

Маршрут водителей — тоже на экране у Ольги. Информация передается через систему ГЛОНАСС.

Синяя машина вмещает в себя до 90 кубометров прессованного мусора — это примерно семь тонн. Серая может увезти за один раз 10 тонн. С помощью специальной системы отходы сжимают прямо на этапе погрузки в машины — так экономят и время, и ресурсы. А силы региональному оператору еще пригодятся.

«Вот уже подходит год, и можно сделать некоторые выводы о том, что люди действительно вовлекаются, интересуются раздельным сбором отходов, динамика позитивная», — подчеркнул Виктор Котович, представитель РТ «Инвест».

Источник фото: телеканал «360»

А значит, сотрудников для вывоза нужно все больше. В «РТ Инвест» к этому готовы.

«Уже сейчас здесь люди работают, порядка 70 человек, то есть еще около 30 человек будут приняты. Соответственно мы рассматриваем и жителей других регионов, то есть им предоставляется комфортное общежитие, но мы ни в коем случае не отказываемся, а наоборот стремимся здесь задействовать местных жителей», — сказал Сергей Царев, представитель генерального возчика РТ «Инвест».

К концу года в новом автопарке в Одинцовском округе появится еще 20 новых машин для сбора отходов.