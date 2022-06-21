В эксплуатацию в Подмосковье ввели 34 новых объекта недвижимости

Разрешения на ввод в эксплуатацию в Подмосковье на прошлой неделе получили 16 жилых и 18 нежилых объектов. Разрешения на новое строительство получило 16 будущих зданий.

Были введены в эксплуатацию 10 новых таунхаусов в коттеджном поселке «Кембридж» на Английском бульваре в деревне Красный Поселок городского округа Истра. Кроме того, такие же разрешения получили два дома в деревне Боброво Ленинского городского округа и другие здания в Московской области.

Были введены в эксплуатацию также и некоторые нежилые объекты. Например, складской корпус, расположенный в Истре, автомастерская в Солнечногорске, склад металлических изделий в Балашихе и другие.

Разрешения на строительство получили два жилых объекта. В скором времени в Красногорске появится два новых многоквартирных жилых дома. Кроме того, возведут производственный ангар в Ленинском городском округе, новый деловой центр в Рузском городском округе, производственно-складской корпус в Богородском городском округе и некоторые другие объекты.