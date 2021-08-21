Триатлон «Николов перевоз» провели в Дубне. Соревнования прошли в сокращенном формате, но все равно собрали 200 спортсменов со всей страны.

Начала триатлона спортсмены ждали больше месяца, так как из-за ковидных ограничений соревнования перенесли с июля на август. Первыми в воду забежали участники спринта. Им предстояло проплыть 750 метров в Волге, а потом пробежать пять километров по набережной Дубны. Велоэтап пришлось отменить, но это не расстроило участников.

«У нас у всех такое баррикадное настроение, и мы готовы защищать наш любимый вид спорта, баррикадное в хорошем смысле — мы за Россию, за Дубну, за спорт», — заявил организатор «Николов перевоза» Георгий Кадыков-Орбилиани.

Первым удалось добраться до финиша легенде российского триатлона и организатору стартов в Москве Михаилу Громову. Всю дистанцию он прошел за 29 минут. Получив медаль, он первым делом выразил поддержку организаторам за то, что не разорвали традицию и провели девятый «Николов перевоз».

«Дубна- это центр спорта всего московского региона, один из центров, наравне с такими расписаренными площадками как Лужники, Крылатское. <…> Очень благодарен организаторам, что не сдаются, делают это», — сказал Громов.

В городской администрации тоже поддержали организаторов. Представители власти были целый день на стартах.

«Мы уверены, что в будущем удастся провести триатлон в полном виде, с велоэтапом. Здесь очень много зрителей, здесь очень хорошая обстановка, люди радуются, говорят что любые соревнования — это праздник», — отметил заместитель главы администрации г. о. Дубна Николай Мадфес.

На старте олимпийской дистанции по акватлону в первой десятке было много дубненцев. Хотя всего 30% участников — это жители наукограда, многие из них кандидаты в победители. Среди них оказался представитель спортивной династии Валерий Щербаков.

После плавания и бегового этапа абсолютным лидером гонки стал Александр Нефедов из Старого Оскола. На финише он первым делом поцеловал жену.

«На самом деле дистанция нетяжелая, гонка выдалась легкая, я после сильной аварии. Год назад в сильнейшую аварию попал, но вот видите, восстановился и продолжаю бороться за призы», — рассказал Нефедов.

Среди женщин абсолютной победительницей стала дубненка Мария Аликина. Она входит в число самых ярких спортсменок в любительском триатлоне.

«Когда объявили отмену велогонки я не расстроилась, потому что было бы много участников, много падений. Плавание мой конек, я КМС по плаванию, поэтому это была моя дистанция», — поделилась победительница.

В соревнованиях было много победителей, так как каждой дисциплине проходили и эстафеты. Теперь организаторы будут готовится к зимнему «Николов перевозу».