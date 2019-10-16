Три зоны отдыха благоустроили в Шатуре. Теперь там можно гулять и кататься на роликах

Благоустройство трех общественных пространств в Шатуре почти завершено. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Три общественных пространства — сквер Олимпийский, присоединенный к городскому парку имени Гагарина, пешеходная зона по улице Жарова в Шатуре и пешеходная зона по улице Советской в поселке Мишеронском — были выбраны для благоустройства по результатам голосования жителей на портале «Добродел».

В Мишеронском работы полностью завершились еще в сентябре. Реконструировали главную улицу — Советская, там появилось ограждение вдоль тротуаров, заасфальтированы пешеходные дорожки и проезжая часть, установлены новые фонари по программе «Светлый город». Вдоль улицы установили 16 скамеек. Пешеходный переход к школе из соображений безопасности оборудовали специальными знаками и конструкциями.

По благоустроенной Советской улице в Мишеронском прогулялся глава городского округа Шатура Андрей Келлер. «Если оставить в стороне реплики типа: „Я бы сделал не в этом месте“, получилось хорошо, и благоустроили нужное место — есть тень от крупных деревьев, удобные скамейки, удобные тротуары и ограждение. Уверен, жители оценят наши усилия по благоустройству поселка», — сказал Андрей Келлер.

Источник фото: администрация городского округа Шатура

Местная жительница Галина Петрова поделилась своим впечатлением: «Теперь улицу не узнать — стало красиво и удобно. Очень приятно и радостно, что были услышаны все наши пожелания. И для нас, пенсионеров, есть лавочки, где можно отдохнуть».

В Шатуре благоустройство пешеходной зоны, расположенной на улице Жарова, уже близится к завершению. Как пояснил глава муниципального образования Андрей Келлер, все работы предполагается завершить к концу октября: поставить лавочки, малые архитектурные формы, цветники — с тем условием, чтобы жители смогли оценить, что получилось.

Данное общественное пространство сильно видоизменилось: вымощено около 500 метров гранитной плиткой, в ближайшее время установят лавочки двух видов, вазоны различных размеров — от 30 до 150 см. Уже работает система освещения. «Все, что касается благоустройства здесь — это мансуровский гранит. Мы выкладываем плитку без стыков, поэтому все, кто привык кататься на роликовых коньках, самокатах, скейтах — пожалуйста, все условия здесь созданы», — отметил глава Шатуры.

Источник фото: администрация городского округа Шатура

Серьезные изменения произошли в сквере Олимпийский, который стал частью городского парка имени Гагарина. Возле стадиона «Энергия» заменили сцену: теперь это современное сооружение с мультимедийными экраном, световым и звуковым оборудованием. Вокруг территории сквера установлено новое ограждение.

В самом парке завершается благоустройство второго пруда: его береговую линию оформляют в виде сердца — эта территория создается специально для проведения свадебных торжеств. Строители уже установили винтовые сваи под деревянные настилы. Летом в этой части парка можно будет отдохнуть в шезлонгах или заняться йогой. Вскоре рабочие должны приступить к установке ротонды для новобрачных у нового пруда.

«Ротонда уже готова, собрана, выкрашена, ждет своего часа. Строители укладывают плитку на малом кругу новой набережной. Надеюсь, что к концу октября все работы будут завершены», — добавил Андрей Келлер. По его словам, в парке появилась зона паркура. Это многоуровневая система коробов и арок, предназначенная для тренировки трейсеров. До конца недели в парке поставят теннисные и шахматные столы.

Источник фото: администрация городского округа Шатура

Житель Шатуры Роман Нестеров вспоминает, что раньше эта территория в парке была заброшенной до такой степени, что все заросло, образовалось даже болото и поселились змеи. «Опасно было с детьми гулять. А сейчас в парке и великолепная современная детская площадка, дорожки, фонари, площадка для паркура и воркаута. Когда пруд завершат благоустраивать, вообще получится прекрасная зона для отдыха и спорта», — считает Роман Нестеров.

В июле этого года на официальном портале правительства Московской области «Добродел» завершилось голосование за общественные пространства, благоустройство которых пройдет в ближайшие 5 лет. Самым ожидаемым и востребованным общественным пространством признана пешеходная зона у дома №63 по проспекту Ильича: здесь разработан интересный проект сквера с фонтаном, второе и третье место заняли территория вокруг пруда на Академической и парк «Юбилейный».

Глава городского округа Шатура Андрей Келлер подчеркнул, что все общественные территории муниципалитета будут со временем благоустроены с учетом мнения жителей и призвал шатурян в дальнейшем активнее принимать участие в голосованиях.