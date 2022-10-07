Три жительницы Химок вошли в книгу о выдающихся женщинах Подмосковья | 360°

Подмосковье 07 октября 2022, 14:39 Поделиться Telegram

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Viber Три жительницы Химок вошли в книгу о выдающихся женщинах Подмосковья

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Творческий вечер химкинского отделения Союза женщин России прошел в Центральной городской библиотеке. Глава округа Дмитрий Волошин отметил достижения местных жительниц, чьи истории вошли в книгу «Имя твое… Женщина Подмосковья».

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«В Подмосковье открыты 29 отделений Союза женщин России, и Химкинское — одно из самых активных. Наша книга о женщинах — благотворительный проект, ее нельзя купить. Поэтому несколько экземпляров мы дарим химкинской Центральной библиотеке», — отметила председатель подмосковного отделения Союза женщин России Екатерина Богдасарова.

Героинями первого издания проекта стали три химчанки. Одна из них — это Лидия Алтунина, проработавшая на предприятии «Энергомаш» более 50 лет. Наталья Шабунина — основательница образовательной онлайн-платформы, заместитель председателя правления крупного российского банка.

«Я из тех людей, кто переехал из Москвы в Химки. Могу сказать, что здесь такая семья, такая аура приятная. Здесь видишь, как обновляется и развивается город и как в этом заинтересована администрация», — рассказала она.

Третья героиня — это Яна Егорян. Двукратная чемпионка Олимпийских игр по фехтованию на саблях.

Всего в издании собрана 91 история выдающихся жительниц Подмосковья, которые внесли свой вклад в развитие региона.

«Вы знаете, я всегда говорил, что химчанки — самые лучшие и самые прекрасные. Инициативные, неравнодушные, яркие. Каждая из вас играет огромную роль в общественной жизни нашего города — в культуре, спорте, образовании, патриотическом воспитании молодых поколений», — обратился к участницам глава Химок Дмитрий Волошин.

В конце встречи Дмитрий Волошин и Екатерина Богдасарова осмотрели библиотеку, модернизированную в рамках национального проекта «Культура» в 2021 году. Внутри оборудовали современную зону коворкинга, камерный кинозал, фотостудию с профессиональным оборудованием, студию звукозаписи, а также электронную книговыдачу, которая позволяет самостоятельно брать книги при наличии карты читателя.

Ранее стало известно, что владеющие бизнесом женщины Подмосковья заключили более 20 международных контрактов с начала года.

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