Три жителя Подмосковья стали финалистами конкурса «Лидеры России. Политика»

Жители из Дзержинского, Королева и Лобни прошли в финал конкурса «Лидеры России. Политика». Всего в финал прошли 50 конкурсантов.

В список финалистов из Подмосковья попали Игорь Кастюкевич, Денис Кравченко и Сергей Рыбальченко. Информация об этом появилось в официальной группе конкурса во «ВКонтакте».

«По итогам второго полуфинала из 250 полуфиналистов приглашения в финал получили 50 конкурсантов из 21 региона России. Больше всего финалистов представляют Москву — 18 человек. Следом идут Московская и Ростовская области и Республика Татарстан — по три финалиста», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Также выяснилось, что среди финалистов гораздо больше мужчин — 39 участников, а женщин — 11. Кроме того, большинство конкурсантов имеют возраст от 30 до 40 лет, а остальные — старше.