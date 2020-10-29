Три жителя Подмосковья получат премию за сохранение культурных традиций в регионе

В Подмосковье определили трех победителей премии имени А. П. Чехова «Служение общему благу». Они получат по 200 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры Московской области.

Премию получают за творческие достижения в сфере сохранения и развития культурных традиций в регионе, гуманизм, активную просветительскую деятельность и благотворительность. Ее проводят раз в пять лет.

Председателем конкурсной комиссии стала министр культуры Подмосковья Елена Харламова.

Всего 65 человек подали заявки на участие в конкурсе. Жюри выбирало победителей по нескольким критериям: социальная значимость деятельности; общественное признание заслуг; профессиональная оценка деятельности; вклад в развитие социальной сферы Подмосковья.

В итоге комиссия назвала трех победителей: Георгий Баранов, Владимир Мельников, Ольга Ускова. Все они приумножали культурные ценности родного региона, занимались благотворительностью и просветительской деятельностью.

Каждый из них получит по 200 тысяч рублей. Церемонию награждения проведут в конце года в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово».