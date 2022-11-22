Подмосковье 22 ноября 2022, 21:32 Три жителя Подмосковья победили в акции «Лови удачу с умной платежкой» в ноябре

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В Московской области выбрали ноябрьских победителей акции «Лови удачу с умной платежкой». Генератор случайный чисел выбрал три лицевых счета, на них будет зачислен выигрыш в размере одной тысячи рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МинЖКХ Подмосковья.

Генератор случайный чисел выбрал счета 87532983, 33918978, 46005380. Победители акции смогут использовать выигрыш для оплаты коммунальных услуг.

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«Акция „Лови удачу с умной платежкой“ дарит шанс жителям Подмосковья — клиентам МосОблЕИРЦ — выигрывать денежные призы за своевременную оплату коммунальных услуг», — рассказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

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Каждый месяц в ходе акции разыгрывают три приза по тысяче рублей каждый, уточнил министр.

«Я пользуюсь личным кабинетом МосОблЕИРЦ уже больше года и могу порекомендовать его всем, кто получает платежки МосОблЕИРЦ. Все просто, удобно, много полезных функций. Мне нравится, что можно прикреплять несколько лицевых счетов и быстро передавать показания», — рассказала победительница акции, Елена Шумилова из Домодедова.

Акция «Лови удачу с умной платежкой» продлится до конца 2022 года, добавил Антон Велиховский.

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