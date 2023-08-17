Подмосковье 17 августа 2023, 08:00 Три земельных участка выкупили в Подмосковье из государственной аренды в этом году МИО МО

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В 2023 году в Подмосковье выкупили из государственной аренды в собственность три земельных участка за 3% от кадастровой стоимости. Владельцы имеют право продать, подарить или передать в наследство приобретенные территории.

По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, главное преимущество торгов на аренду участков у государства под строительство жилья заключается в возможности выкупить земли по цене ниже кадастрового значения.

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«Срока аренды вполне хватает, чтобы построить на нем дом, зарегистрировать его и после этого приобрести землю в собственность. В этом году было выкуплено три участка под ИЖС на общую сумму чуть более 100 тысяч рублей», — добавила она.

Также в ведомстве добавили, что выкуп земли возможен только при достижения цели использования — возведения пригодного к круглогодичному проживанию дома и регистрации постройки в Росреестре. При этом соразмерность площади объекта и участка должна быть не менее 5%.

Заявление на покупку земли подать на региональном портале госуслуг. Срок рассмотрения обращения не превышает 15 рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу решить вопрос обманутых дольщиков до конца 2023 года.

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