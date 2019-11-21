Дворянская жизнь в реальном времени. Три выставки «Усадьбы Подмосковья» открыли в «Новом Иерусалиме»

В музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» открылись три выставки, посвященные дворянским подмосковным усадьбам XVIII–XIX веков: «Как замки строиться должны», «Музей в усадьбе» и «Дворянское гнездо». Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Московской области.

Раньше представленные в залах экспонаты хранились в фондах музея. Большая часть ценностей поступила в Новоиерусалимский монастырь в 1920-х годах. Это была единственная возможность сохранить предметы и произведения искусства. Теперь их объединили в один проект, который могут увидеть жители и гости Подмосковья.

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На выставках дворянская жизнь в усадьбах представлена в нескольких ракурсах: эстетическом, духовном и повседневном. Гости экспозиций могут оценить мебельные наборы разных исторических эпох, костюмы, фрагменты библиотек, портреты, оружие, фарфор, часы.

Посетить выставки «Как замки строиться должны», «Музей в усадьбе» и «Дворянское гнездо» можно до 5 апреля 2020 года.