Три врача получили служебные квартиры в Протвине

В городском округе Протвино трое врачей городской больницы получили ключи от служебных квартир. Жилье предоставил специализированный жилищный фонд. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Квартиры получили два молодых специалиста — педиатр Марина Мельникова и терапевт Виктория Лабазанова, а также детский врач-офтальмолог Гоар Саркисян, начавшая работать в Протвинской городской больнице в 2020 году в рамках дорожной карты по укомплектованию учреждения медицинскими работниками.

Квартиры для медиков полностью отремонтированы, там установлена новая сантехника, газовые плиты, новые светильники и межкомнатные двери, входные металлические двери.

Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Светлана Рогозина заметила, что за последние два года удалось привлечь больше врачей, чем это было сделано за последние 15 лет работы Протвинской больницы. На работу привлечены 28 врачей, в том числе девять терапевтов, три педиатра, два невролога, в том числе детский, ЛОР, онколог, травматолог и другие.

«Нам удалось стабилизировать ситуацию, которая сложилась в 2016–2017 годах, когда на 16 терапевтических участках работали всего восемь врачей, основная часть которых давно пенсионеры», — добавила Светлана Рогозина.

По ее словам, еще более остро складывалась ситуация с педиатрами. Но сейчас штаты укомплектованы практически полностью, в больнице много молодых, грамотных врачей и медсестер, которые хотят помогать больным. Замглавного врача по амбулаторно-поликлинической работе выразила надежду на то, что с окончанием ремонта перемены в Протвинской больнице станут еще более заметны для посетителей и команды сотрудников.

Администрация города по мере возможности выделяет из резервного муниципального фонда нуждающимся врачам служебные квартиры и комнаты.

Источник фото: администрация городского округа Протвино

«Одна из приоритетных задач — создание условий для привлечения специалистов в городскую систему здравоохранения», — подчеркнул временно исполняющий полномочия главы городского округа Протвино Кирилл Бабыкин.

Врач-офтальмолог Гоар Саркисян рассказала, что решение о переезде в наукоград она приняла быстро. «Город очень понравился — небольшой, но в то же время есть все, что необходимо. Новое жилье оказалось как нельзя кстати — квартира просто замечательная, уютная и комфортная», — поделилась Гоар Саркисян.