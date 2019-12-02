Долги копятся, дом не ремонтируется. Три УК пытаются управлять многоэтажкой в Дмитрове
После проверки дома на улице Пятиречье Госжилинспекция Подмосковья постановила, что стены пора красить, зеркала менять, а лифт ремонтировать. Все замечания были высказаны представителю компании «Гелеон». Эта УК обслуживает дом больше года.
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Однако жители уверяют, что видят этих коммунальщиков впервые. Прошлой осенью «Гелеон» вдруг заняла место прежней управляющей компании «Пятиречье». Они говорят, что есть протокол собрания собственников, но с поддельными подписями.
Люди подали в суд на чужие УК, дело выиграли. Но новая контора дом не бросает. Исправно считает, кто и за что должен. Бухгалтеры старой фирмы тоже не сидят сложа руки. В итоге, людям приходят сразу по две платежки.
У большинства жителей накопились долги на сто тысяч рублей. Нужно ли их гасить или оставить все как есть? На днях общим собранием собственников решили, что домом должен управлять кто-то другой. Так выбрали третью по счету управляющую компанию. Если и она начнет выставлять счета, можно будет работать только ради оплаты коммунальных долгов. Дом уже накопил платежей на 19 миллионов 300 тысяч рублей.
Прокуратура уже начала разбираться, к делу подключают и полицию. Коммунальщики, кажется, этому только рады. Дележка многоэтажки — история, которая редко заканчивается миром.
«Мои сотрудники боятся приходить сюда, потому что доходило до мордобоев. Вызывали полицию. Мне даже руку повредили один раз. У меня увольняются люди из-за конфликтов постоянных», — рассказал Андрей Дягилев, управляющий домом на улице Пятиречье от УК «Гелион».
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Страх, выходит, останавливает коммунальщиков даже от уборки двора. Наледь на тротуарах — привычная здесь картина. Но из-за визита инспекторов и чиновников пейзаж сразу меняется. Гололеда больше нет.
«Будем проводить общее собрание собственников. Предложим жителям несколько управляющих компаний, которые положительно себя зарекомендовали по управлению на территории городского округа», — отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.
Если жители определятся с выбором, очередная управляющая компания сможет начать работу уже через два месяца. Возможно, эта попытка окажется самой удачной.