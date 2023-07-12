Подмосковье 12 июля 2023, 12:58 Три участка автодороги Тверь — Уваровка отремонтируют в Можайске Минтранс Подмосковья

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Три участка региональной дороги Тверь — Лотошино — Шаховская — Уваровка отремонтируют в Можайске. Покрытие обновят на участках от Советской улицы в селе Поречье до деревни Глядково, от поворота на деревню Голышкино до остановки «Поворот на Поминово» и от поворота на деревню Лыкшино до выезда из деревни Рогачево.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, новое покрытие уложат более чем на 8,5 километра дороги. Для этого используют свыше восьми тонн асфальтобетонной смеси.

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Участки ремонта соединяют несколько населенных пунктов, по ним можно проехать к рабочему поселку Уваровка и Минскому шоссе. Также по ним жители смогут добраться до железнодорожных станций, больниц, учебных заведений и магазинов. Путь к социальным объектам станет удобнее более чем для шести тысяч автомобилистов.

Всего в этом году в Можайске отремонтируют 17 региональных дорог общей протяженностью почти 39 километров. Там обновят покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о ремонте ж/д переходов. Так, к концу года планируют построить пять новых объектов.

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