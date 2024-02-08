Подмосковье 08 февраля 2024, 15:09 Три тысячи жителей Подмосковья прошли обучение по уходу за родственниками Министерство социального развития Подмосковья

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Школу родственного ухода прошли три тысячи жителей Подмосковья. Их научили ухаживать за тяжело больными близкими.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, все классы для обучения оснащены необходимым оборудованием и современной техникой для реабилитации. Такие места организовали в Ногинске, Коломне, Подольске, Сергиевом Посаде, Одинцово, Дмитрове, Егорьевске, Орехово-Зуево, Клину и других городах.

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«Цель таких школ — научить самостоятельно и деликатно ухаживать за своими маломобильными родственниками, как правильно общаться с ними и поддерживать оптимальный уровень его жизни дома. На данный в нашем регионе открыто 11 таких школ. Обучение в таких школах бесплатное», — сказала глава министерства Людмила Болатаева.

В ведомстве добавили, что обучающий курс состоит из теории и практических занятий на симуляционном оборудовании. Программа рассчитана на 12 часов.

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