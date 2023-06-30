Подмосковье 30 июня 2023, 11:28 Три тысячи свечей зажгли на памятной акции «Огненные картины войны» в Луховицах

Читать 360tv в

Акция «Огненные картины войны» прошла в Луховицах ко Дню памяти и скорби. Жители округа зажгли три тысячи свечей в память о героях Великой Отечественной войны.

Акция «Огненные картины войны» проводится по инициативе партии «Единая Россия». Жители округа зажгли свечи около Дома культуры «Старт». Из них выстроили изображение самолета в память о летчике-испытателе, Герое СССР Иване Воробьеве и других участниках войны из Луховиц.

Реклама

«Сегодня наши жители собрались для того, чтобы зажечь подобную картину в память о жителях, <…> погибших в годы Великой Отечественной войны», — сказала исполнительный секретарь луховицкого отделения партии «Единая Россия» Наталья Солдатова.

Участники акции также возложили цветы и провели минуту молчания.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».