Три тысячи предприятий Подмосковья работают по новым стандартам. Почему важно соблюдать санитарные нормы?

Сегодня в Подмосковье в новых условиях работает три тысячи предприятий. На каждом соблюдаются санитарные требования. Власти региона активно поддерживают бизнес и помогают компаниям выжить в это непростое время. Об этом в эфире канала «360» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Предприятие «ЗиО-Подольск» развернуло масштабное производство с 20 апреля. На заводе организовали работу по всем санитарным стандартам.

«Мы приобрели маски, антисептики, которые раздаем людям три раза в смену. Они могут пользоваться ими бесплатно. Мы увеличили количество антисептических и просто уборок в помещениях и производственных площадях. Увеличили количество автобусов, которые доставляют сотрудников домой и на работу, чтобы у них была возможность дистанцироваться. Мы заключили договор с клининговой компанией, которая обрабатывает автобусы после каждого рейса», — рассказал директор по производству ПАО «ЗиО-Подольск» Алексей Стрюков.

Источник фото: телеканал «360»

Несмотря на то, что запустить производство смогло уже большое количество предприятий, потери бизнеса велики. Чтобы помочь предпринимателям, власти постоянно разрабатывают новые меры поддержки.

Заместитель председателя правительства Вадим Хромов отметил, что бизнесменов постоянно информируют о видах поддержки и помогают им оформить ту или иную льготу.

«У нас активно работает центр защиты поддержки бизнеса, мы разъясняем меры поддержки. По банковским продуктам создали оперативную группу совместно с банками, которая позволяет предприятиям реструктуризировать кредиты», — сказал Хромов.

Он добавил, подмосковным предприятиям помогают получить кредиты на зарплаты. Это кредит под 0% для пострадавших отраслей сроком на шесть месяцев.

«Сейчас 1350 заявок поступило и одобрено в банках на 2,5 миллиарда рублей. С 1 июня начинает выдаваться новый кредит под 2% годовых на зарплату для пострадавших отраслей и на часть промышленности, производящей товары повседневного спроса, такие как мебель, обувь, одежда», — подчеркнул зампред.

Хромов уточнил, что этот кредит под 2% можно будет не возвращать, если предприятие сохранит 90% штата. В таком случае федеральное правительство полностью компенсирует кредит.

Источник фото: телеканал «360»

Андрей Воробьев заявил, что 28 мая выйдет постановление о том, что в регионе откроют непродовольственные магазины.

«Сегодня выйдет постановление, в котором мы откроем все магазины. В том числе строительные материалы», — сказал Воробьев.

Но пока закрытыми останутся салоны красоты и парикмахерские. Такие ограничения связаны с тем, что у работников этих предприятий слишком тесный контакт с клиентами. Чтобы открыть эти организации, необходимо улучшить санитарно-эпидемическую обстановку.

«Для того, чтобы открылись салоны красоты, нужно очень хорошо соблюдать меры предосторожности на тех трех тысячах предприятий, работающих в Подмосковье. Нам критически важно быть уверенными в том, что, как на „ЗиО-Подольск“, все меры соблюдаются — это и температура на входе, раздельное питание. Прошу предельно внимательно сопровождать все эти процессы, только тогда мы сможем открыть все рестораны, кафе, салоны красоты», — заключил Андрей Воробьев.