Подмосковье 24 апреля 2024, 08:27 Три турнира по единоборствам прошли в Дзержинском Телеканал «360»

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Соревнования по карате, дзюдо и борьбе прошли в Дзержинском. Участие в турнирах приняли около 400 спортсменов и почетные гости.

В спортзале лицея «Парус» прошел турнир по шокотан-карате «Открытый кубок IJKA России». Участниками состязаний стали 250 спортсменов. Эти соревнования проходят в Дзержинском ежегодно, начиная 2019-го.

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Почетным гостем состязаний стал шеф-инструктор IJKA, знаменитый японский сэнсэй Утсуми Такато. Он вручил дипломы о присвоении очередных данов ученикам, успешно прошедшим испытания. Кроме того, под его руководством прошел практический семинар по традиционному шотокан-карате.

«Сэнсэй Такато является руководителем международной организации. Он провел здесь семинар. Он отметил, что в России развивается это направление, говорит, что уровень наших спортсменов достаточно высокий», — рассказал руководитель российского отделения IJKA-карате Михаил Белов.

В спортивной школе олимпийского резерва «Союз» провели турнир по дзюдо «Гном». Он объединил более 120 участников из Москвы, Подмосковья и Тульской области.

«Ребята приезжают сюда выполнять нормативы, у нас на соревнованиях дети от 2-го юношеского до 1-го взрослого разрядов. В промежутке они должны выполнять определенные нормативы для присвоения более высоких разрядов», — поделился главный судья турнира «Гном» Ян Зиновкин.

Также в округе прошли соревнования по вольной борьбе за призы олимпийского чемпиона среди мастеров-ветеранов, четырехкратного чемпиона мира, двадцатикратного чемпиона России, заслуженного тренера России Ваника Маргаряна. Ванику Сантросовичу скоро исполнится 80 лет. Несмотря на солидный возраст, он продолжает тренировать молодое поколение и возглавлять турнир.

«Мы буквально четыре года тому назад провели первые соревнования в тренировочном зале. Там было 50-60 участников, и вот четвертый турнир — уже более 120 участников», — отметил директор спорткомплекса «Орбита» Иван Сирош.

Ученики Ваника Маргаряна уверены, турнир будет расти и развиваться. Планируется, что уже в ближайшие годы соревнования приобретут статус областных, а затем и всероссийских.

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