Подмосковье 09 марта 2023, 14:06 Три способа расторгнуть договор долевого участия с возвратом денег напомнили в Минжилполитики Подмосковья

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Жителям Подмосковья напомнили, как аннулировать договор долевого участия с гарантированным возвратом денег. Существует три способа сделать это.

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Первый способ — аннулировать договор по соглашению сторон. Для строительной компании это наименее затратный способ расстаться с дольщиком, потому что ей не придется платить неустойку за пользование его деньгами. Однако некоторые застройщики пытаются навязать своим клиентам штрафы, длительные сроки возврата денег или другие невыгодные условия.

Второй способ — расторгнуть договор в одностороннем порядке. Это можно осуществить на любом этапе, при этом дольщик может иметь самые разные причины для такого решения. Это, например, просрочка передачи объекта больше, чем на два месяца, существенные изменения в проектной декларации, низкое качество строительных работ и другие основания.

Третий способ: через суд. Если уведомление о расторжении договора долевого участия осталось без ответа, исковое заявление в суд можно подавать уже через 20 дней. За это время можно написать обращение в прокуратуру и Роспотребнадзор.

Губернатор Андрей Воробьев поручил восстановить права всех обманутых дольщиков до конца 2023 года.