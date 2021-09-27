Три спортзала, парты среди грядок и актовый зал на 400 человек: чем удивит новый корпус школы во Фрязине

Двери нового учебного корпуса школы № 1 открылись во Фрязине 1 сентября. Здесь на трех этажах, помимо классов, разместились три спортзала с раздевалками и душевыми, актовый зал на 400 человек и столовая с пищеблоком. А в классе для природоведения и биологии учебная доска и парты располагаются прямо среди парников и грядок. Учебное заведение на 825 мест построили в рамках президентского проекта «Современная школа».

Новый корпус позволил полностью разгрузить вторую смену в самой большой школе города. Еще в школе появились технические спецклассы.

Источник фото: телеканал «360»

«Новая школа дает нам возможность развиваться в разных сферах, например, в спорте или робототехнике. Что для нас очень интересно, потому что мы мат-информат класс. И вообще нам очень нравится эта школа», — поделилась ученица 10 класса школы № 1 г. о. Фрязино Елена Багаль.

Источник фото: телеканал «360»

В школе № 1 очень гордятся своими выпускниками — она вошла в сотню лучших школ Московской области по итогам прошлого учебного года.

«В настоящий момент школа прославилась тем, что среди наших выпускников 5 человек являются докторами физ-мат наук. Мы очень гордимся заслугами. Среди наших выпускников и медики известные, и журналисты, и философы, и политологи. Поэтому мы очень любим свою школу. Мы хотим, чтобы у всех детей было качественное образование», — сказала директор школы № 1 г. о. Фрязино Тамара Рябова.

Источник фото: телеканал «360»

«Школа мечты» заработала на День знаний в 4-м микрорайоне Фрязина.

Для городского округа Фрязино, как наукограда, эта школа дает возможности развития, учитывая все уникальное оборудование, которым она оснащена. Новые физические классы, химические кабинеты, новые компьютерные классы. Все классы оборудованы интерактивными досками. И с учетом того уникального опыта, который набрал наш педагогический состав, мы уверены, что эта школа станет флагманом в Московской области Дмитрий Воробьев глава г.о. Фрязино

В школе уверены — для будущих математиков, физиков и химиков здесь созданы все условия для развития и профессионального роста.