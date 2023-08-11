Подмосковье 11 августа 2023, 08:41 Три школы отремонтируют в Серпухове к сентябрю Телеканал «360»

Читать 360tv в

Продолжается ремонт лицея в Протвине, а также школ № 3 и № 13 в Серпухове. Работы завершат к началу нового учебного года.

Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко и Серпуховский городской прокурор Роман Денисов побывали на стройплощадках и оценили выполнение работ.

Реклама

Так, в школе № 13 завершается чистовая отделка, укладка линолеума и плитки, установлены новые двери. На этой привезут мебель в учебные классы. Продолжается монтаж оборудования в пищеблоке и покраска стен в спортзале.

Тем временем в школе № 3 идут работы по гидроизоляции фундамента. На всех этажах проводится чистовая отделка, рабочие монтируют навесной потолок, а также вентиляционную систему и перегородки в пищеблоке. Вскоре приступят к установке сантехники и укладке плитки на 1-м этаже.

Также в лицее Протвино рабочие уже отремонтировали кровлю и продолжают монтаж инженерных сетей. Сейчас там трудятся около 100 строителей, подрядчик обещает увеличить количество рабочих рук. Глава Серпухова поручил составить поэтапный план по завершению работ.

«Нам очень важно контролировать степень готовности объекта: какие работы завершены, какие подходят к завершению, все ли оборудование готово к размещению в классах в новых школах», — отметил Сергей Никитенко.

Он добавил, что все три образовательных учреждения ремонтируются в рамках президентской программы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».