Подмосковье 14 февраля 2024, 11:50 Три школы и детский сад капитально отремонтируют в Орехово-Зуеве в 2024 году Unsplash

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Гимназию в деревне Давыдово и лицей в Демихово отремонтируют в Орехово-Зуевском городском округе в 2024 году. Обновления ждут и школу с детским садом в Дрезне.

Школа № 1 в Дрезне вошла в президентскую программу капремонта. Ученики вернутся за парты 1 сентября, а пока в учебном заведении трудятся строители. Они заменят коммуникации, кровлю, окна построят новые перегородки. Сейчас рабочие завершают демонтаж и готовят металлоконструкции для устройства вентилируемого фасада.

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«У строителей в рамках инструментально-технического исследования определена необходимость усиления локального и панелей, из которых состоит школа. Необходимо утеплить и оборудовать вентилируемый фасад, тем самым школа преобразится», — рассказал заместитель главы администрации Орехово-Зуевского городского округа Дмитрий Немов.

На школьном дворе оборудуют спортивную площадку. На масштабную переделку выделено более 500 миллионов рублей.

Также ремонт идет и в детском саду по соседству. Там после демонтажа останутся только стены.

«Естественно все будем перебирать, все делать по-новому, усиливать стены, если это потребует конструктив», — сказал начальник участка Михаил Орлов.

За то время, пока реализуется президентская программа, в Орехово-Зуеве капитально отремонтировали уже пять школ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 73 школ и детских садов в регионе.

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