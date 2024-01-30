Подмосковье 30 января 2024, 21:24 Три школы и детский сад капитально отремонтируют в Мытищах в 2024 году

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В следующем году в городском округе Мытищи пройдет масштабный капитальный ремонт трех школ и детского сада. При этом занятия в школах продолжатся по намеченному графику.

В школе № 14 будет отремонтирован спортивный блок. Там усилят фундамент, оборудуют новый вентилируемый фасад, заменят кровлю и инженерные коммуникации, а также подключат новое технологическое оборудование. Благоустроят также территорию школы с заменой покрытия стадиона. Кроме того, у учебного заведения появится собственная универсальная спортплощадка.

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Гимназия № 17 в рамках работ по капремонту получит новые системы вентиляции, электроснабжения, отопления и водоснабжения. В здании также пройдет ремонт фасада и санузлов. В пристройке заменят окна на современные пластиковые. Ремонтные работы проведут в два этапа.

В школе № 24 заменят системы вентиляции и электроснабжения, отопления и канализации, а также обновят интерьер.

В детском саду «Дюймовочка» пройдет капитальный ремонт с заменой конструктивных элементов и инженерных систем, установкой новых окон и дверей и благоустройством территории. Новая мебель и оборудование будут установлены к открытию сада 1 сентября 2024 года.

Всех детей из детского сада на время работ временно переведут в другие учреждения, сотрудники также получат временную работу.

В школах ремонт проведут таким образом, чтобы не нарушать учебный процесс — во время каникул.

Глава городского округа Юлия Купецкая подчеркнула, что контроль за сроками и качеством проведения капремонта будет осуществляться на постоянной основе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте детских садов в регионе.

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