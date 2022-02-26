Три пристройки к школам начнут строить в Солнечногорске в 2022 году

В Солнечногорске в 2022 году начнут строительство сразу трех пристроек к школам — на 300 мест каждая. Речь идет о Тимоновской и Поваровской школах и гимназии № 6. Об этом сообщил глава городского округа Виктор Родионов, выступая с ежегодным отчетом перед жителями.

Отчет состоялся в стенах обновленного Дома культуры «Выстрел». В числе приглашенных были представители депутатского корпуса, различных структур и ведомств, осуществляющих свою деятельность на территории муниципалитета, благочиния и различных диаспор, руководители крупнейших предприятий, почетные жители.

Продолжая тему развития сферы образования, Виктор Родионов рассказал о завершении конкурсных процедур по строительству школы в деревне Голубое — одного из самых долгожданных объектов для местных жителей. Контракт находится в стадии подписания. Рядом с школой нашли место и под детский сад.

«В 2021 году в микрорайоне Рекинцо-2 мы открыли новую школу на 1100 мест. Объект возвели в рамках президентского проекта „Образование“ и по поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Школа стала вторым корпусом для уже имеющейся школы № 4. Стоит отметить, что данный объект образования стал первым, построенным на территории округа за последние 35 лет. Капитально отремонтируем три школы: Андреевскую, Ложковскую и имени 8 Марта в Поварове. К апрелю 2022 года на территории ЖК „Шустов парк“ заработает мини-садик на 60 мест», — добавил глава Солнечногорска.

Говоря о сфере ЖКХ, Виктор Родионов напомнил, что в 2021 году в новые квартиры въехали 516 участников долевого строительства ЖК «Андреевка» и 260 семей ЖК «Березки дачные».

В своем отчете глава округа также затронул темы благоустройства, ремонта дорог, капитального ремонта многоквартирных домов. Родионов сообщил, что в 2021 году был запущен водозаборный узел № 14 в деревне Новой. Его дооснастили станцией очистки воды. В декабре было подписано концессионное соглашение с «Газпром теплоэнерго Московская область». Проект долгосрочный и будет реализован до 2045 года. На территории округа отремонтируют 47 километров инженерных сетей, модернизируют 39 источников теплоснабжения.