17 августа 2023, 09:50
Три предприятия из Солнечногорска представили свои разработки на международном форуме «Армия»
Солнечногорские предприятия принимают участие в Международном военно‑техническом форуме «Армия» в Подмосковье. Свои разработки представили «Софтэксперт», Солнечногорский механический завод и Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ).
Форум проходит в парке «Патриот» в Кубинке с 14 по 20 августа. Участие в выставке достижений оборонно-промышленного комплекса принимают более 1,5 тысячи российских и зарубежных предприятий. Среди них более 50 компаний из Подмосковья, в том числе три — из Солнечногорска.
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«Мероприятие проходит уже в 9-й раз и традиционно представляет прорывные разработки и самые передовые технологии в отрасли. Это и новейшие образцы вооружения, и средства разведки, радиоэлектронной борьбы, и комплексы противовоздушной обороны. Ежегодно в форуме участвуют порядка полусотни подмосковных производителей, и 2023-й — не исключение», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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