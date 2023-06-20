Подмосковье 20 июня 2023, 12:11 Три пожара потушили в лесах Подмосковья за сутки Комитет лесного хозяйства МО

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За минувшие сутки в лесах Подмосковья потушили три пожара. Возгорания зафиксировали на территориях Виноградовского, Ногинского и Орехово-Зуевского лесничеств. Об этом сообщили в Комлесхозе региона.

На большей части Подмосковья до 22 июня спрогнозировали четвертый класс пожарной опасности, в Бородинском, Клинском и Сергиево-Посадском лесничествах — третий.

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В ближайшие дни воздух в Московской области прогреется до 22-24 градусов тепла, осадков не ожидается.

При обнаружении пожаров жителей Подмосковья просят незамедлительно сообщить о них по телефону горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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