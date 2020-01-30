«Чтобы память о войне жила». Три подмосковных муниципалитета вместе подготовятся к 75-летию Победы

30 января, в селе Аксиньино три подмосковных муниципалитета подписали соглашения о взаимодействии и сотрудничестве. Так городские округа Одинцовский, Рузский и Власиха объединились для подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Участники собрались в знаковом месте — возле мемориала «Рубеж обороны 1941 года». Здесь, на звенигородском направлении, зимой 1941 года немецкие войска потерпели свое первое крупное поражение. 5 декабря началось контрнаступление советских войск в Битве под Москвой. Памятный постамент на месте ожесточенных боев установили в 2011 году.

«Сегодня три муниципалитета — Одинцовский округ, Рузский округ и Власиха — подписали соглашение о сотрудничестве. Мы вместе будем готовить и вместе будем отмечать 75-летие со дня Великой Победы. Сейчас мы формируем большую программу — эстафету „Салют Победе!“, в рамках которой пройдут образовательные, культурные и спортивные акции, конкурсы, викторины, кинопоказы и другие мероприятия. Будут организованы экскурсии по знаковым местам. Для нас важно, чтобы память о войне жила. На это направлены все наши усилия», — сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Он отметил, что программу подготовят для людей разных поколений — от школьников до ветеранов. В ближайшее время с ней можно будет ознакомиться в местных СМИ и на сайтах администраций.

Эстафета «Салют Победе!» уже шестой год объединяет жителей муниципалитета. Акция посвящена каждому участнику и ветерану Великой Отечественной войны, работникам тыла, малолетним узникам концлагерей, вдовам участников войны. Этапы Эстафеты «Салют Победе!» приурочены к знаковым событиям Великой Отечественной войны. Первый этап прошел в 2015 году. Его посвятили 70-летию Победы. Второй — посвятили операции «Багратион» (по освобождению Белоруссии). Третий приурочили к годовщине снятия блокады Ленинграда, четвертый посвятили Сталинградской битве, пятый — освобождению Новороссийска. В этом году памятные мероприятия призваны напомнить о подвиге защитников города-героя Севастополя.