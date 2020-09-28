Три подмосковные компании победили на всероссийской премии «Экспортер года»

Три компании Московской области стали победителями всероссийской премии «Экспортер года» в Центральном федеральном округе. Они вошли в топ-13 по результатам поставок. В рейтинге лучших оказались фирмы из Клина, Красногорска и Ленинского округа.

Ежегодно премию присуждают компаниям и предпринимателям, которые показали наибольший успех в экспорте товаров и услуг. Об этом сказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

По ее словам, регион поставляет товары с высокой добавленной стоимостью. Он экспортирует, например, наукоемкую, пищевую, машиностроительную, медицинскую и другую продукцию.

Производители успешно перестраивают свои бизнес-модели и под внешние факторы. Так, в условиях пандемии в регионе было запущено несколько производств медицинских масок — товар, востребованный сейчас и за рубежом Екатерина Зиновьева.

Она рассказала, что сегодня главные внешнеторговые партнеры Подмосковья — Белоруссия, Китай, Германия, Казахстан, Япония, Италия, Польша, Нидерланды, Индия и не только.

Победители из Подмосковья

Среди организаций-победителей оказалась «Айс-Плюс» из Клина. Она производит магазинные тележки, оборудование для складов. Компания одержала победу в номинации «Экспортер года в сфере промышленности». Ее товары поставляют в 15 стран.

В топ экспортеров вошла и фирма «Траско» из Красногорска. Она оказывает все услуги по перевозке грузов. Ей присудили победу в номинации «Экспортер года в сфере услуг». Поставки охватывают свыше 70 стран.

Кроме того, Подмосковье успешно представила одна из ведущих IT-компаний — «Вайлдберриз» из Ленинского округа. Свой товар она поставляет Казахстану, Белоруссии, Армении и Киргизии. Эта фирма стала лидером в номинации «Новая география».

Победители региональных конкурсов примут участие во втором, федеральном этапе. Лучших из лучших наградят уже в ноябре — это произойдет на международном экспортном форуме «Сделано в России».