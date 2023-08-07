Подмосковье 07 августа 2023, 05:00 Три подмосковные спортсменки выиграли медали на первенстве мира по вольной борьбе Федерация спортивной борьбы России

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Три представительницы Подмосковья завоевали медали на мировом первенстве по вольной борьбе. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

В категории до 53 килограммов вторую ступень пьедестала заняла Ольга Овчинникова. Бронзовые медали выиграли Лилиана Казьмина и Маргарита Салназарян в весе до 69 и 63 килограммов соответственно.

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Мировой турнир по спортивной борьбе среди женщин проходил в турецком городе Стамбуле с 31 июля по 6 августа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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