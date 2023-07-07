Подмосковье 07 июля 2023, 12:24 Три площадки для катания на сапах, каяках и лодках обустроили в Одинцове

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Покататься на сапах, каяках и лодках можно на трех площадках Одинцовского округа. Для любителей такого отдыха организовали сплавы на Николиной горе, в Звенигороде и усадьбе Ершово.

Поплавать на сапе можно на Николиной горе. Там работает специальная станция Sup For Fun с профессиональными инструкторами и необходимым оборудованием. Путешествие начинается с пляжа «Дипломат» и заканчивается в селе Успенское — это шесть километров с живописными видами.

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Еще один вариант активного отдыха — это каякинг. Такие сплавы организует Travel Kayak в Звенигороде. Самый ранний заплыв стартует в 6:00. В это время здесь практически не бывает людей и ничего не мешает наслаждаться красотой вокруг.

Такой сплав подойдет для тех, кто ни разу в своей жизни даже не сидел в каяке. Управлять ним не так сложно, а перевернуть практически невозможно.

Тех, кому по душе заплывы на более короткие дистанции, приглашают в усадьбу Ершово. Здесь можно поплавать на лодке или катамаране. Проплывая под мостом, можно загадать любое желание. А после — прогуляться по самой усадьбе и полюбоваться родовым поместьем графов Олсуфьевых.

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