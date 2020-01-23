Три платформы МЦД-1 в Лобне реконструируют до 2024 года

Реконструкцию трех платформ проведут на станции МЦД-1 Лобня. Также там планируют построить конкорс. Об этом сообщили в информационном центре департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

После запуска МЦД проводится модернизация пассажирской инфраструктуры.

«На втором этапе реализации проекта Московских центральных диаметров планируется также реконструкция части пассажирских станций. В рамках этой работы до 2024 года на станции МЦД-1 Лобня будут реконструированы три пассажирские платформы, а также построен распределительный зал с зоной ожидания для пассажиров — конкорс», — отметили в центре.

Станция Лобня расположена на Савеловском направлении Московской железной дороги и является конечной станцией первого диаметра. Путь от станции МЦД до первой пересадочной станции Окружная занимает около 25 минут, до Савеловского вокзала — около 35 минут, до Белорусского вокзала — около 40 минут.

Московские центральные диаметры — масштабный проект по развитию пригородного городского пассажирского железнодорожного транспорта в Москве и Подмосковье.

Движение по первым двум линиям Московских центральных диаметров МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск запустили 21 ноября 2019 года.