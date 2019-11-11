Три перекрестка разгрузили в Можайске. Там появились дополнительные полосы

В Можайском городском округе улучшили движение на трех перекрестках дорог регионального значения. Проблемные участки стали свободнее и безопаснее, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Работы провели по областному проекту «Быстрые решения». На перекрестках добавили дополнительные полосы движения. При этом жители сами предлагали проблемные участки для переустройства.

«Благодаря локальным мероприятиям по устройству дополнительных полос время проезда на трех перекрестках сократилось практически в два раза. Изменения стали заметны для 12 тысяч жителей Можайского округа», — рассказал Алексей Гержик.

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Дополнительные полосы организовали на пересечениях улиц Коммунистическая и 1-я Железнодорожная, улиц Мира и 20 Января, а также на повороте на Поречье. Теперь интенсивность движения — до двух тысяч машин в сутки.

Проект «Быстрые решения» работает в Подмосковье с 2018 года. Благодаря ему в этом году транспортную ситуацию улучшили на 26 перекрестках в 12 муниципалитетах.