Подмосковье 20 декабря 2023, 14:55 Три парка Одинцовского округа победили на конкурсе лучших зимних локаций Подмосковья пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Читать 360tv в

Конкурс «Дед Мороз рекомендует» прошел в Подмосковье. По его итогам три парка Одинцовского округа признали лучшими локациями для зимнего отдыха в регионе.

На конкурсе представили более 100 парков. Финалистами стали 22 площадки. Отбор проходил по пяти номинациям.

Реклама

Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха победил сразу в трех категориях: за лучшую елку, лучшую зону теплого очага и лучшую фотозону. Парк Малевича отметили в категориях «Пахнут праздником иголки» и «Пусть зима останется с тобой». Парк «Раздолье» получил знак качества «Дед Мороз рекомендует» в номинациях за лучшую почту Деда Мороза и лучшую зону теплого очага.

Конкурс «Дед Мороз рекомендует» в этом году прошел впервые. Награда подтверждает высокое качество новогодних локаций в парках и их привлекательность для посетителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».