Подмосковье 07 февраля 2023, 15:51 Три отделения Почты России отремонтируют в Реутове

Читать 360tv в

Косметический ремонт проведут в трех отделениях Почты России в Реутове. На время выполнения работ пункты закрыты для посетителей.

В помещениях заменят напольное покрытие, обновят потолки, демонтируют старое инженерное оборудование и установят новое, завезут мебель.

Реклама

«В обновленных отделениях почты для жителей организуют несколько новых сервисов. Это в том числе услуги почтомата, знаки онлайн оплаты, получение и отправка товаров из маркетплейсов и другие», — сообщили в администрации Реутова.

Реклама

Работы в подмосковных отделениях Почты России проводятся по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Срок завершения работ пока не уточняется.