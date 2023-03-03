Подмосковье 03 марта 2023, 12:29 Три отделения для лечения пациентов с ковидом продолжили работать в Подмосковье

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В Подмосковье работают три отделения для пациентов с COVID-19. Они находятся в Егорьевске, Домодедове, Сергиевом Посаде. Егорьевская больница принимает 90% всех больных. Об этом рассказал заведующий отделением Егорьевской центральной районной больницы Юрий Карданов.

«Наша доля пациентов — около 90%, потому что ковидное отделение в Сергиевом Посаде рассчитано на 100 коек, но там проходят лечение пациенты с легким течением болезни. В Домодедове принимают пациентов с COVID-19 и сердечными заболеваниями», — уточнил Юрий Карданов.

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Сам Юрий Карданов — оперирующий хирург, из Краснодарского края его направили в Подмосковье для лечения пациентов с ковидом. Он работает в Егорьевской больнице с июня 2021 года. За прошлый год отделение приняло восемь тысяч пациентов с COVID-19 с разными осложнениями.

Медик отметил, что в сравнении с началом пандемии сейчас дела идут намного лучше. Схему работы отладили, нашли необходимое количество кадров, а количество больных снизилось.

В прошлом году летальные случаи COVID-19 в Егорьевском отделении составляли 12%, с начала этого года их количество уменьшилось до 2,7%.

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