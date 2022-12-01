Подмосковье 01 декабря 2022, 09:54 Три округа Подмосковья стали лучшими по природоохранной работе

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Итоги «Марафона ESG» подвели в Подмосковье. Его подготовил Среднерусский банк ПАО «Сбербанк» при поддержке Минэкологии региона. Лучшие результаты показали Истра, Одинцово и Люберцы.

ESG — это принцип управления, основанный на заботе об экологии, социальной ответственности и эффективном корпоративном управлении. По качеству природоохранной работы Истра, Одинцово и Люберцы показали лучшие результаты, заняв три первых места, рассказал глава Минэкологии Тихон Фирсов.

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По его словам, ценности, построенные на принципах ESG — это долгосрочный и важный тренд.

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