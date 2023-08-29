Подмосковье 29 августа 2023, 16:12 Три общественные территории благоустроят в Лобне к концу года пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Три общественные территории благоустраивают сегодня в Лобне. Это сквер ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, сквер на Текстильной улице в микрорайоне Красная поляна и парк Киово в Восточном микрорайоне. Глава округа проверил выполнение работ.

Глава городского округа Лобня Игорь Демешко встретился с жителями Текстильной улицы, чтобы обсудить реконструкцию и дальнейшее благоустройство сквера. Активисты предложили соединить тротуаром зону отдыха с монументом воинам Великой Отечественной войны.

пресс-служба администрации городского округа Лобня пресс-служба администрации городского округа Лобня пресс-служба администрации городского округа Лобня пресс-служба администрации городского округа Лобня пресс-служба администрации городского округа Лобня

Также главу попросили взять под контроль ремонт дорожки к детскому саду «Рябинка».

Игорь Демешко отметил, что с начала года в Лобне комплексно благоустроили четыре двора. Сейчас работы ведутся вблизи дома № 14 на улице Булычева. Там заменили асфальтовое покрытие и устанавливают детскую площадку.

Кроме того, в восьми дворах завершают начатое в 2022 году благоустройство. Там монтируют детские игровые комплексы.

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