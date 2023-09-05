Подмосковье 05 сентября 2023, 12:18 Три обновленные школы открыли в Орехово-Зуеве в сентябре

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В Орехово-Зуеве 1 сентября открыли три школы после ремонта. В их числе и обновленное здания лицея для старшеклассников.

Фасады отремонтированного корпуса выполнили в едином стиле — для сохранения архитектурного ансамбля.

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«Школа просто шикарная. Комфортабельные зоны отдыха», — заявила ученица 10В класса Ксения Марушина.

Родители учеников также оценили новый корпус школы. Они вместе с учителями ждали окончания ремонта и наблюдали за ходом работ.

Торжественную линейку посетил в этот день глава округа Руслан Заголовацкий.

«В прошлом году здесь были завершены работы по строительству так называемой пристройки на 400 мест. Здесь сегодня обучается начальная школа», — сообщил Заголовацкий.

Корпус открыли торжественной линейкой, где внесли флаг РФ и подняли его в присутствии юнармейцев.

Также распахнула свои двери и школа № 10. Еще недавно тут тоже вели ремонтные работы. Теперь детей встречает современное здание с кабинетами, спортзалом, с поливалентным залом. Родители также довольны обновлением здания.

Открытие отремонтированных школ и корпусов — большое событие для родителей, педагогов и самих учеников. Это поможет сделать учебный процесс еще более комфортным и увлекательным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ко Дню знаний в регионе открыли 27 новых школ и 17 детских садов.

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