Три новых врача устроились на работу в Шатуре по программе «Земский доктор»

За миллионом — в малые города. Программа «Земский доктор» привлекает все больше специалистов. В 2019 году в медицинские учреждения Шатуры пришли работать трое молодых специалистов: педиатр, терапевт и врач анестезиолог-реаниматолог. Каждый из них получил подъемные в один миллион рублей.

Терапевта в Шатурской поликлинике пациенты ждали с нетерпением — нехватка специалистов сказывалась на количестве талонов. Отсюда дни, а то и недели ожидания приема.

Алена Родионова приехала в Шатуру из соседнего города. За ее плечами — шесть лет обучения в Рязанском медицинском институте. Слухи о молодом и перспективном специалисте быстро разошлись по городу, и теперь к врачу-терапевту выстраивается очередь.

Более 700 врачей пришли в поликлиники Подмосковья с начала года Подробнее

«В четверг почувствовал недомогание, в пятницу обратился в поликлинику — и на субботу меня записали. Если до этого я обращался по такой же проблеме, и меня записывали за неделю — две, то сегодня уже можно на следующий день обратится к специалисту и получить квалифицированную помощь», — рассказал шатурянин Алексей Кварталов.

Быть врачом — это давняя мечта Алены. В детстве девочка лечила плюшевых медведей и зайцев, в школе штудировала учебники химии и биологии. Сейчас ее участок — это две тысячи пациентов. Кроме приема в поликлинике — посещение больных на дому, проведение диспансеризации и вакцинации в период простуд. Работа сложная, но Алене нравится, да и стимул есть — обзавестись собственным жильем. Со стартовым капиталом помогло государство: подъемные в 1 миллион рублей врач-терапевт получила по программе «Земский доктор».

Источник фото: телеканал «360»

«Присмотрели жилье в строящемся доме, и миллион как раз будет очень хорошим стартом для покупки жилья. Ну а остальное… Будем работать, зарабатывать», — говорит Алена Родионова.

Рентгенологи, травматологи, психиатры, офтальмологи — это еще не полный список специалистов, которые требуются в больницу Шатуры. Свободных вакансий почти два десятка, в дефиците узкие специалисты. Частично решить проблему помогла программа «Земский доктор». Она стартовала 8 лет назад и показала хорошие результаты.

Получить медпомощь в любое время. Четыре новых ФАПа появятся в Шатуре до конца 2019 года Подробнее

С 2018-го претендовать на подъемные смогли не только врачи, но и фельдшеры, а к сельской местности приравняли города с численностью до 50 тысяч человек. Благодаря таким нововведениям, только в медучреждения городского округа Шатура пришли работать 12 врачей, трое — в этом году.

«Программа хорошая, рабочая. И ее надо продолжать, потому что у нас коэффициент совместительства продолжает быть 1,4, а должен быть 1,3. Когда-то был 1,7. Конечно же, укомплектованность врачей растет», — отметила главный врач Шатурской ЦРБ Анна Захарова.

Просторный кабинет, компьютер и очередь из маленьких пациентов — мечта педиатра Яны Якимовой. Работать в детскую поликлинику она пришла три месяца назад. После окончания Ивановской государственной медицинской академии Яна решила вернуться на малую родину. Осмотреть новорожденных, назначить прививки, скорректировать лечение — все это часть непростой, но любимой работы педиатра Якимовой. Одно из самых ярких впечатлений — это первый прием, его врач запомнила надолго.

Источник фото: телеканал «360»

«Я немного была шокирована, что так много народу в первый день! Эмоции… Я очень переживала, но в конце дня я понимала, что все было хорошо», — поделилалась Яна Якимова.

График приема у педиатра Якимовой расписан на неделю вперед: работа начинается в 8 утра, заканчивается поздно вечером. И жить в таком ритме доктор готова не только положенные по контракту 5 лет — помимо подъемных, врачей привлекает в Подмосковье и социальная ипотека. Основную статью расходов при этом берет на себя областной бюджет, а специалисту остается выплатить только проценты. Таким заманчивым предложением в Шатуре воспользовалась пять человек.